Napoli, cadono calcinacci dalla Galleria Principe

Nella giornata di lunedì 22 luglio, alcuni frammenti si sono staccati dalla facciata della Galleria Principe di Napoli e sono caduti in strada senza provocare feriti. Per assicurare l'incolumità dei passanti, la polizia municipale ha transennato parte dell'area sottostante, tra piazza Museo e via Pessina. Dai successivi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, è emerso che la facciata dalla quale si sono staccati i calcinacci è di proprietà di privati, ai quali è stato intimato di intervenire con rapidità per la messa in sicurezza della parte dello stabile coinvolta.