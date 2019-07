Giugliano, molesta e spinge la donna che lo ha rifiutato: denunciato

Un uomo di 44 anni è stato denunciato a Giugliano (Napoli) per violenza sessuale, tentata estorsione, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, il 44enne ha avvicinato una 34enne che conosceva di vista e di cui si era infatuato e ha cercato di molestarla. Lei lo ha respinto, anche grazie all'aiuto di alcuni amici, che hanno allontanato l’uomo, ripresentatosi però poco dopo armato di una pistola ad aria compressa e di un coltello.

La ricostruzione delle autorità

I fatti si sono verificati in un pub di Giugliano (Napoli), dove la 34enne si trovava in compagnia di alcuni amici. Dopo essere stato respinto una prima volta, il 44enne è tornato nuovamente alla carica, spingendo a terra la donna che si era ribellata alle sue avance. In quel momento sono intervenuti gli amici della malcapitata, che sono riusciti a disarmarlo. Il 44enne, a seguito delle lesioni riportate nella colluttazione, aveva chiesto loro 500 euro per non denunciarli. Altri clienti del pub, nel frattempo, avevano allertato il 112.

Dopo pochi minuti, i carabinieri di Varcaturo sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo, a cui hanno sottratto e sequestrato la pistola ad aria compressa e un coltello, per poi condurlo in caserma. Durante la successiva perquisizione nell’abitazione del 44enne, sono stati scovati e posti sotto sequestro 100 pallini di acciaio per arma ad aria compressa.