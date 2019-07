Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio anticiclonico tende a rinforzarsi a partire da sudovest, garantendo una giornata stabile e ampiamente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia. Da segnalare, tuttavia, il consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei principali comprensori montuosi, isolatamente associata a brevi acquazzoni pomeridiani sulla Sila. Temperature in ulteriore lieve rialzo: massime prevalentemente comprese tra i 28 e i 31°C lungo le coste, locali picchi di 32-34°C nelle pianure interne; minime ancora relativamente gradevoli, comprese tra 23 e 25°C sui litorali. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza. Domenica il promontorio subtropicale, in fase di ulteriore rinforzo, determina condizioni di stabilità e bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.