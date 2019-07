Un improvviso malore lo ha costretto a chiedere aiuto agli agenti della Polizia ferroviaria che, dopo averlo soccorso, hanno accertato come fosse destinatario di un ordine di custodia in carcere. Protagonista della vicenda, avvenuta presso la galleria commerciale della stazione di Napoli centrale, un uomo che ha cominciato a lamentarsi perché accusava dolori alle gambe, che non gli consentivano di rialzarsi e camminare.

La vicenda

L’uomo è stato soccorso da alcuni agenti, che hanno subito allertato i sanitari. In attesa dell'arrivo del 118, dagli accertamenti della banca dati, è emerso che a carico dell'uomo pendeva un provvedimento, emesso dal tribunale di Avellino, che disponeva la custodia cautelare in carcere. Una volta dimesso dall'ospedale del Mare, dove nel frattempo era stato condotto per le cure necessarie, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.