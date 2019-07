Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 16 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

una circolazione di bassa pressione si forma sul basso Tirreno e si muove verso lo Ionio. Giornata molto instabile su Sicilia e Calabria con acquazzoni e temporali anche forti, specie sull'area ionica e nelle zone interne nella seconda parte del giorno. Qualche acquazzone non si esclude fin dal mattino su Sicilia orientale verso la Calabria ionica ma in via di attenuazione. Sulla Campania fenomeni più probabili sul salernitano e zone montuose ma con tendenza ad ulteriore peggioramento tra sera e notte. Temperature in calo. Venti in prevalenza da Sud, da deboli a moderati. Rotazione a Maestrale sulla Sicilia occidentale. Mari in prevalenza mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,8 µg/m³.