Gragnano: esce per battuta di caccia, trovato morto con colpo a testa

Un uomo di 67 anni di Gragnano, in provincia di Napoli, è stato ritrovato morto dai carabinieri nelle campagne della zona. Secondo quanto si è appreso, il corpo presentava un colpo alla testa che potrebbe essere la causa del decesso. L’uomo, Gaetano Scala, era uscito di casa per una battuta di caccia, iniziata ieri mattina sabato 13 luglio. Non vedendolo rientrare, la moglie del 67enne ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche.

Le indagini

Il corpo è stato rinvenuto dai carabinieri della stazione di Gragnano e da quelli della compagnia di Castellammare di Stabia. Sul decesso sono in corso indagini della Procura di Torre Annunziata, che ha disposto il sequestro della salma in modo da eseguire l’autopsia. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'incidente.