Napoli: colpiscono ragazzo col calcio pistola, poi sparano in aria

Sei uomini a bordo di tre scooter hanno avvicinato un ragazzo e l'hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola. È successo nella notte tra venerdì 12 luglio e sabato, a Napoli, in piazza Amendola, davanti al Liceo Umberto I. Dopo l’aggressione, i sei sono fuggiti in direzione di via Imbriani, sparando colpi d'arma da fuoco in aria. Non sono stati rinvenuti bossoli. La vittima non è stata identificata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro, così come sul movente del raid.