Stalking e percosse ai danni della madre: arrestato 52enne ad Aversa

Un 52enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking e maltrattamenti nei confronti della madre. È accaduto nella giornata di sabato 13 luglio ad Aversa, in provincia di Caserta. L’uomo ha malmenato l’anziana che, stremata dalle continue vessazioni tra le mura domestiche, ha deciso di sporgere denuncia.

La madre picchiata per i soldi e la droga

Gli agenti del commissariato di Aversa sono intervenuti all'ospedale nel quale la vittima era stata accompagnata dopo essere stata malmenata dal figlio, consumatore di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono poi venuti a conoscenza, tramite gli altri due figli della donna, che quest'ultima veniva bastonata costantemente dal 52enne, in particolare quando si rifiutava di consegnargli i soldi per acquistare la droga. In una delle tante aggressioni, all'anziana è stato anche spezzato un braccio, ma lei non aveva denunciato il figlio per paura di nuove ritorsioni. Dall'ospedale, i poliziotti si sono poi recati dal 52enne, che, però, nel frattempo si era barricato in casa, fin quando non è tornata la madre, che ha aperto la porta agli agenti, consentendo loro di fermare l'uomo e trasferirlo nel carcere di Aversa.