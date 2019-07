L'Italia si è posizionata al primo posto nel medagliere delle 'Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana', seguita dal Giappone e dall'Australia. Una gara combattuta che si è conclusa con la vittoria degli azzurri che hanno conquistato l'oro nelle discipline Mastunicola, Gourmet e il titolo di migliore under35 del mondo. I giapponesi si sono presi la soddisfazione di vincere nella categoria regina della 'Vera Pizza Napoletana' e in quell Gluten Free. Sul gradino più baso del podio l'Australia che si è aggiudicata a sfida per la migliore Pizza Fritta.

Le Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana

Il forno olimpico è stato acceso lunedì 8 luglio, la cerimonia di apertura, andata in scena a Napoli nella sede dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, ha dato il via alla sfida intercontinentale che ha visto centinaia di pizzaioli in corsa per aggiudicarsi le medaglie olimpiche. In città hanno sfilato le delegazioni di 'atleti' arrivate da 20 Paesi e capitanate da Italia, Giappone, Usa, Brasile e Australia, ma hanno partecipato anche Malta, Messico, Polonia, UK, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Germania, Kuwait, Malesia, Romania, Spagna, Thailandia e Turchia. Centocinquanta in tutto i maestri dell'impasto, in veste di sfidanti, e più di 1000 gli operatori che hanno preso parte al taglio del nastro dei Giochi. La competizione si è conclusa mercoledì 10 luglio.