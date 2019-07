Napoli, scippa Rolex da 5000 euro al polso di una turista: arrestato

A Napoli un ragazzo di 24 anni, Marco Corcione, è stato arrestato dopo aver scippato un Rolex, dal valore di 5mila euro, a una turista di 58 anni, arrivata da Bari al porto del capoluogo campano. La vicenda è accaduta lunedì 8 luglio.

La ricostruzione della rapina

Il giovane avrebbe individuato la donna mentre saliva su un taxi nel porto turistico di Napoli, poi a bordo del suo scooter ha seguito la donna, per poi entrare in azione e portarle via l'orologio mentre lei stava pagando la corsa. Caduta per il violento strattone, la 58enne è stata trasportata al pronto soccorso dove le hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni.

La indagini

I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere installate nella zona. I militari hanno ritrovato il Rolex rubato, l'abbigliamento e il casco utilizzati in occasione dello scippo. La refurtiva è stata restituita e ora il 24enne è ai domiciliari.