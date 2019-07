Meteo a Napoli: le previsioni di oggi mercoledì 10 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale di matrice africana inizia a cedere anche sulle regioni del Sud per l'afflusso di correnti più fresche e umide dal Nord Europa e l'instaurazione di una blanda circolazione ciclonica sui mari italiani. Il tempo volge dunque ad un sensibile peggioramento a partire dalla Campania con rovesci e temporali che dal Casertano e dal Matese si estenderanno verso Sud nella seconda parte del giorno.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.