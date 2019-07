Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 9 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale mostra importanti segnali di cedimento sull'Italia centro-settentrionale, ma permane ancora ben saldo sulle estreme regioni meridionali, investite dall'afflusso di masse d'aria di origine sahariana. In questo contesto persistono condizioni stabili ma non sempre soleggiate su Campania, Calabria e Sicilia: da segnalare, in particolare, il transito di innocua nuvolosità stratiforme a partire da ovest e il probabile sviluppo di locali addensamenti nuvolosi ad evoluzione pomeridiana nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3 µg/m³.