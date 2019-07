Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo nell'ambito delle indagini sulla "scommessa" che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme all'amico Catello Buonocore, che si sarebbe gettato nel mare di Napoli in sella a uno scooter in cambio di 2.000 euro (VIDEO). Entrambi sono stati denunciati.

Le indagini e le accuse

Gli inquirenti hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative che riguardano Balotelli, Buonocore. Gli agenti contestano anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose. Sarà ora il magistrato a cui verrà affidato il fascicolo a decidere le ipotesi di accusa da contestare ai due.

Ritrovato lo scooter

Lo scooter è stato ritrovato dagli agenti del Nucleo Ambientale nella giornata di domenica 7 luglio in Via Andrea D'Isernia, nel centro della città. All'interno dei vani del motorino sono state trovate tracce di acqua.

Le parole di Buonocore

“Sono dispiaciuto per la stupidata fatta, chiedo scusa a tutti - ha detto Buonocore prima di aggiungere – Non c'era nessuna scommessa. Io vivo per il mare, ci lavoro. Il motorino è stato subito recuperato perché mi sono reso conto del danno che avrei potuto procurare”.