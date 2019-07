Napoli, uomo picchiato e derubato: fermato un 18enne

Un cittadino pakistano di 37 anni è stato picchiato con calci e pugni per poi essere derubato del suo cellulare. È accaduto nella giornata di domenica 7 luglio in Corso Umberto, a Napoli. Autore dell’aggressione, un 18enne egiziano, irregolare sul territorio italiano e fermato dalla polizia dopo che la vittima è riuscita a richiamare l’attenzione di alcuni agenti in servizio. Il giovane, che ora deve rispondere dell’accusa di rapina impropria, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e per violazioni della vigente normativa sulla disciplina dell’immigrazione.