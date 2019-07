Vico Equense, esplode un ordigno: danneggiato un albergo

Un ordigno è esploso in centro a Vico Equense, in provincia di Napoli, davanti a un albergo, la cui vetrata è andata in frantumi. La struttura alberghiera è situata in una strada vicina alla stazione della circumvesuviana. Il boato è stato avvertito da diverse persone che sono scese in strada. L'esplosione, avvenuta la notte del 5 luglio, ha danneggiato anche un'auto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri i quali, dopo aver eseguito i primi rilievi, stanno visionando le immagini di una telecamera a circuito chiuso installata in zona per risalire ai responsabili.