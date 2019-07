Ercolano: ruba portafoglio a turista e lo spinge, arrestato 24enne

Un turista americano di 65 anni è stato derubato e spinto a terra da un 24enne romeno. È accaduto nella mattinata di venerdì 5 luglio su un treno della Circumvesuviana, partito da Napoli e diretto a Sorrento. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

Il furto e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il turista americano è stato scippato e spinto a terra all’altezza della fermata di Ercolano-Scavi, dove la vittima, che non ha riportato ferite, è scesa alla ricerca del personale presente nella stazione per chiedere aiuto. Una guardia giurata e un addetto alla vigilanza si sono subito messi sulle tracce del giovane, riuscendo a individuarlo e bloccarlo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Sul luogo sono giunti i militari della tenenza locale che hanno arrestato il 24enne, ora in attesa di rito per direttissima.