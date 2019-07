Un atleta del Congo di 23 anni, che partecipa alle Universiadi di Napoli, è stato scippato e ferito ieri sera, mercoledì 3 luglio. Il giovane è stato buttato a terra da alcuni malviventi che gli hanno portato via il cellulare. Soccorso sul posto dagli uomini del 118, si è poi fatto refertare al ritorno a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove alloggia. L'aggressione è avvenuta in via Claudio, nel quartiere di Fuorigrotta, vicino allo stadio San Paolo dove era in corso la cerimonia di apertura delle Universiadi.