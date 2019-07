Una voragine larga e profonda decine di metri si è aperta a Casoria, in provincia di Napoli, nella zona antistante la Basilica di San Mauro in largo San Mauro. All’interno dell’apertura è precipitato un camion compattatore di rifiuti, il cui autista è stato recuperato dai vigili del fuoco. L'uomo è al momento in ospedale per accertamenti ma non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Evacuate 15 persone

I vigili del fuoco, al lavoro sul posto dall'alba di oggi, lunedì 1 luglio, hanno rilevato la rottura di una tubazione del gas. Quindici persone sono state evacuate precauzionalmente dalle abitazioni in zona, ed è stata inoltre interrotta la fornitura di acqua ed energia elettrica. La strada è stata chiusa al traffico e transennata.

Le parole del sindaco

"Stamattina purtroppo un grave incidente nel centro storico ha coinvolto un auto compattatore di Casoriambiente, sono sul luogo e fortunatamente nessuna conseguenza grave per i dipendenti. Adesso con l'ufficio tecnico, i vigili del fuoco ed i vigili urbani, stiamo valutando il da farsi, nelle prossime ore vi aggiornerò sui provvedimenti adottati". Lo scrive su Facebook il sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

La voragine in largo San Mauro con in fondo il camion compattatore (ANSA)

Data ultima modifica 01 luglio 2019 ore 10:22