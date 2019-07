Torre del Greco, ha un malore in spiaggia: morto 76enne

Un anziano di 76 anni, F.A., è deceduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre si stava facendo un bagno al mare. L'uomo era andato in spiaggia in compagnia della moglie. Stando alla ricostruzione degli agenti di polizia intervenuti sul posto, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava in acqua per fare il bagno. L'anziano è stato soccorso prima dalle persone presenti in spiaggia, allertate dalle urla della moglie, poi dal personale di un'ambulanza giunta sul posto, ma non ha mai ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per le procedure del caso.