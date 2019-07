Scontro trattore-auto: due morti a Chiusano San Domenico

Tragedia a Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale, che si è verificato attorno alle 8 sull'Ofantina bis. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un trattore guidato da un anziano e un'auto il cui conducente di 41 anni, è morto sul colpo. L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo il ricovero.