Napoli, la barca affonda e rischia di annegare: salvato pescatore

Disavventura in mare nella mattinata di oggi, 29 giugno, a Portici, vicino Napoli. Un pescatore di Torre del Greco ha rischiato di annegare perché la sua imbarcazione stava affondando, ma è stato salvato dall’intervento tempestivo degli uomini dell'ufficio Risorsa Mare del Comune. L’episodio è accaduto nelle acque del Porto del Granatello: l’uomo, un 34enne, si trovava in mare quando la sua barca ha iniziato a ingoiare acqua perché il motore era andato in avaria. Alcuni bagnanti hanno notato la scena dal molo e hanno dato l’allarme. Un mezzo di soccorso con a bordo alcuni dipendenti dell’ufficio Risorsa Mare si è subito attivato per salvare il pescatore, al quale sono poi state prestate le prime cure. La barca poteva rappresentare un rischio per la navigazione e l’ambiente in quanto provvista di una tanica di benzina, ma è stata rimossa dagli uomini della locale Capitaneria di Porto.

Il commento dell'assessore

Sull’episodio è intervenuto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Portici, Maurizio Capozzo: ''Siamo particolarmente soddisfatti dell'efficacia di questo servizio che ormai abbiamo istituito da anni e che ci consente di monitorare costantemente le coste con impiego di mezzi e personale del Comune''.