Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Domenica sole per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'anticiclone garantisce una giornata stabile e soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, con al più qualche banco di nubi basse tra Vibonese, Stretto e Messinese tirrenico tra la notte e il primo mattino. Da segnalare ancora qualche isolato annuvolamento nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, ma di entità e durata sensibilmente inferiori rispetto alle giornate precedenti. Temperature in moderata diminuzione nelle aree interne e lungo la fascia ionica, stazionarie o in lieve rialzo lungo i litorali tirrenici; caldo pienamente estivo con massime fino ai 34-35°C nella Pianura Campana

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare quasi calmo. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Domenica bel tempo con l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,5 µg/m³.