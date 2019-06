Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 27 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Ancora ai margini dell'anticiclone, le regioni meridionali italiane risentono invece di un corridoio di correnti fresche alle alte quote dai Balcani, foriere di condizioni di debole instabilità atmosferica nelle ore pomeridiane a ridosso dei principali comprensori montuosi: occasione per nuovi rovesci localizzati ad evoluzione diurna su Cilento, Pollino, Sila, Serre e Sicilia centro-orientale.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,6 µg/m³.