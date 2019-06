Pompei, minaccia i fratelli con un coltello per l’eredità: denunciata

Una 46enne ha minacciato con un grosso coltello i fratelli per invitarli a lasciare la casa del padre defunto. È successo a Pompei, in provincia di Napoli. La donna è stata bloccata da alcuni agenti di polizia, intervenuti in seguito alla chiamata di aiuto dei due malcapitati, che nel frattempo si erano chiusi in una camera. Alla base del gesto, come è poi stato appurato, ci sono dissidi legati all’eredità del genitore defunto. Per la 46enne è scattata la denuncia per minacce aggravate.

L’intervento della polizia

La polizia è intervenuta in via Plinio. Secondo la ricostruzione degli agenti, la donna armata di un coltello da cucina di oltre 30 centimetri ha aggredito i due fratelli, minacciandoli di morte e pretendendo che lasciassero l'appartamento dove tutti e tre vivevano. Non paga, la 46enne ha anche afferrato un altro coltello continuando a minacciare i fratelli, che si sono rinchiusi nella camera da letto dell'abitazione, da dove hanno chiamato immediatamente il 113. I poliziotti, appena giunti sul posto, non senza difficoltà, hanno bloccato e denunciato la donna.