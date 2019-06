Rapina da 800mila euro a Napoli, arrestata la banda del buco

A Napoli la polizia ha arrestato cinque pregiudicati appartenenti alla banda del buco che l'11 giugno aveva messo a segno una spettacolare rapina alla "Gioielleria Trucchi", nel quartiere Chiaia. Si tratta di specialisti che avevano compiuto dei colpi anche in alcuni uffici postali. L'11 giugno la banda del buco era passata dalla rete fognaria ed era entrata nella gioielleria impadronendosi di orologi e preziosi dal valore di 800mila euro, prendendo poi in ostaggio il proprietario.

Le altre due rapine

Le altre rapine erano state compiute in un istituto bancario in piazza Carità e nell'ufficio postale in via Pontano. Anche in quei casi i banditi hanno usato le fogne per arrivare ai loro obiettivi e poi per dileguarsi.