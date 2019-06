Incidente nel Salernitano: morto un 70enne, ferita una donna

Un uomo di settant’anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 24 giugno, lungo la strada interna che collega Salerno con Baronissi (Salerno). Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclo su cui viaggiava il settantenne si è scontrato con un’automobile. L’uomo è morto nel volento impatto mentre la donna che era alla guida dell'altro veicolo è stata trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona per un trauma cranico. Sul posto sono intervenute per i soccorsi le ambulanze della Croce Bianca di Vietri sul Mare e dell'Humanitas di Salerno.