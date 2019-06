Denunciati i titolari di tre aziende edili con sede a Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, accusati di aver attestato falsamente costi mai sostenuti nei lavori per l'adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, dati in appalto da un comune della provincia. I tre sono accusati di truffa. Nei loro confronti è scattato il sequestro per equivalente di oltre 250 mila euro.

Le indagini

Negli stati di avanzamento dei lavori dell'impresa titolare dell'appalto e delle due subappaltanti sono risultati contabilizzati costi mai sostenuti per l'acquisto di materiali e per lo smaltimento in discarica dei residui edili, quest'ultimo mai avvenuto. Ai tre amministratori delle aziende sono stati sequestrati immobili, conti correnti, titoli e carte prepagate. A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura di Avellino ed eseguite dai Carabinieri Forestali, il Gip ha disposto il sequestro eseguito dai militari della Guardia di Finanza.