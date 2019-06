Mostre a Napoli: cosa fare nel weekend del 22-23 giugno

Arriva a Napoli il Santo Graal, la copia fedele del calice conservato a Valencia dal 1437 realizzata per l'occasione dagli unici artigiani valenciani autorizzati. Al Maschio Angioino è stata allestita la mostra "Santo Graal: storia, mito e leggenda". Al Real Bosco di Capodimonte va in scena il Festival della Musica Popolare del Sud Italia, una tre giorni durante la quale la musica, il teatro e tanti altri eventi invaderanno i viali del parco.

Mostre ed eventi che inaugurano a Napoli questa settimana

"Santo Graal: storia, mito e leggenda" al Maschio Angioino

Da giovedì 20 a domenica 30 giugno, al Maschio Angioino è possibile visitare la mostra "Santo Graal: storia, mito e leggenda". La copia fedele del calice conservato a Valencia dal 1437 è stata realizzata per l'occasione dagli unici artigiani valenciani autorizzati a riprodurla ed è esposta nella Sala Vesevi del famoso castello napoletano.

Festival della Musica Popolare del Sud Italia al Real Bosco di Capodimonte

Dal 20 al 23 giugno al Real Bosco di Capodimonte va in scena la seconda edizione del Festival della Musica Popolare del Sud Italia. Musica popolare, dalla tammurriata alla pizzica, teatro e altri eventi invaderanno i viali del parco. Il Festival è a ingresso gratuito e si svolgerà nella zona di Porta di Mezzo ma avrà anche dei momenti di musica itinerante nei viali del Bosco.

Mostre ed eventi in corso a Napoli a giugno 2019

"Le stanze di Tato Russo. Gli anni del coraggio" a Castel dell’Ovo

Napoli rende omaggio a Tato Russo, una delle figure più significative della storia del teatro non solo napoletano, con una mostra allestita a Castel dell’Ovo fino al 28 luglio. L’esposizione, "Le stanze di Tato Russo. Gli anni del coraggio", visitabile gratuitamente, è stata realizzata dal Teatro Bellini con la Regione Campania. La rassegna è un percorso di invenzioni e di testimonianze, arricchito da installazioni, da proiezioni, suggestioni sonore, creazioni scenografiche, costumi, bozzetti, maquettes, oggetti come vere opere d'arte, provenienti da memorabili spettacoli.

Orari: da lunedì a sabato dalle 10 alle 18; festivi e domenica: dalle 10 alle 13.

"Art Kane. Visionary" alla chiesa di Santa Caterina a Formiello

La chiesa di Santa Caterina a Formiello ospita, fino al 14 settembre, la retrospettiva "Art Kane. Visionary", a cura di Jonathan Kane e Guido Harari. Attraverso i cento scatti del fotografo statunitense cento fotografie, nel cuore di Napoli scorre un pezzo di storia per immagini del XX secolo, dei suoi sogni, rivoluzioni, conflitti e promesse. Nella sezione musica sono esposte le foto delle più grandi icone del rock degli anni '60 e del jazz degli anni '50. Un'altra sezione è dedicata a temi sociali e politici e un’altra al racconto dei cambiamenti della società americana, attraverso il costume, la moda, la pubblicità e l'erotismo.

"Mario Francese: 40 anni dopo, una vita in cronaca" a Palazzo Fondi

A Palazzo Fondi è possibile visitare la mostra "Mario Francese, 40 anni dopo: una vita in cronaca" sul lavoro del giornalista siciliano assassinato nel 1979. Gli scatti lo ritraggono mentre intervista, raccoglie indizi e testimonianze, tra le strade, i vicoli e le botteghe del centro storico di Palermo, i corridoi del Palazzo di Giustizia, le campagne della provincia del capoluogo siciliano. Le foto mostrano stralci dei suoi articoli sulle pagine del “Giornale di Sicilia” accompagnate da didascalie esplicative tratte da articoli, interviste, testimonianze che raccontano il giornalista e l’ambiente in cui operava. L’esposizione resta aperta fino al 14 luglio, da giovedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 20.00.

"Il Meno fortas" a Palazzo Fondi

Palazzo Fondi ospita la mostra "Il Meno fortas" di Eimuntas Nekrosius, presentata in occasione della dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia. Attraverso fotografie, bozzetti, appunti e oggetti di scena degli spettacoli di Nekrosius nati nel teatro da lui fondato, l’esposizione apre uno scorcio unico sull’universo teatrale del grande regista lituano. I curatori dell’allestimento, gli artisti e i compagni creativi del regista, metteranno a disposizione fotografie personali, decorazioni e bozzetti di costumi di spettacoli memorabili. Resta aperta fino al 14 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 20.00.

"L’arte sa nuotare" di Blub al MANN

Saffo e Terentius con la maschera subacquea. Ma non solo loro, la fanciulla e il panettiere con sua moglie, tra i volti più celebri degli affreschi vesuviani: c'è anche un Carlo di Borbone improbabile sommozzatore nella Sala del Plastico di Pompei al Museo Archeologico nazionale di Napoli, divenuta scenario 'immersivo' per la mostra 'L'arte sa nuotare' con cinque opere del misterioso street artist Blub, noto per le sue raffigurazioni di personaggi reali e immaginari, ritratti con la maschera da sub e fissati in angoli dimenticati delle strade cittadine.

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19:30, chiuso il martedì.

"Corto Maltese. Un viaggio straordinario" al MANN

Si svolgerà al MANN, fino al 9 settembre, la mostra dedicata a Corto Maltese e a Hugo Pratt L’esposizione è organizzata da COMICON, in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG, ed è inserita nell'ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell'Università di Napoli Federico II per il MANN. Patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard, la rassegna raccoglie circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie e ingrandimenti, e si presenta come un suggestivo e ricco percorso nel personaggio di Corto Maltese.

Orari: aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9 alle 19.30.

"Oro Rosso" di Jan Fabre a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, fino al 15 settembre, ospita la mostra "Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue" dell’artista belga di fama mondiale Jan Fabre, che torna a Napoli con un nuovo progetto che coinvolge anche altri tre luoghi di grande prestigio: la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e la galleria Studio Trisorio. L’artista espone un gruppo di lavori in dialogo con una selezione speciale di opere d’arte provenienti dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali napoletane.

Mostre da non perdere nel resto della Campania

"Il dialogo dei Contrapposti. I protagonisti del '900" alla Reggia di Caserta

Alla Reggia di Caserta, fino al 30 giugno, è possibile visitare la mostra "Il dialogo dei Contrapposti. I protagonisti del '900" a cura di Vincenzo Morra. L'esposizione comprende 80 opere, capolavori unici nel loro genere, realizzati da grandi maestri dell'arte contemporanea. Organizzata dalla Morra Arte Studio, sarà ospitata nelle Retrostanze del '700 degli appartamenti storici e nella Quadreria della Reggia. Orari: 8:30 – 19:30 – tutti i giorni. Chiusa martedì.

"Vanity: storie di gioielli dalle Cicladi a Pompei"

La Palestra Grande degli scavi di Pompei ospita la raffinata mostra "Vanity: storie di gioielli dalle Cicladi a Pompei", un’esposizione di oggetti storici da non perdere: gemme, collane, fibule, orecchini, anelli e armille in oro, argento, bronzo, con inserti in materiali preziosi e semipreziosi, provenienti da Delos e dalle altre Cicladi, saranno esposti accanto a gioielli rinvenuti a Pompei, ma anche in altri siti campani, tra cui Longola, Sarno, Paestum, Oplontis, Terzigno ed Ercolano. La rassegna è aperta fino 5 agosto.

Salerno Letteratura Festival

Si chiude domenica 23 giugno Salerno Letteratura Festival, la kermesse giunta alla settima edizione. Ultimi giorni, dunque, per partecipare ai tanti eventi e incontri organizzati nei luoghi più suggestivi del centro storico. Un programma ricchissimo, pieno di musica e di teatro, oltre che di parole, attende i visitatori.