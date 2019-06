Napoli domani sarà invasa dai colori del Mediterranean Pride, tappa dell’Onda Pride, che anche quest’anno torna nella città partenopea e intende gettare un ideale ponte arcobaleno tra le varie sponde del ‘mare Nostrum’. Lo slogan della manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è 'Legittimi diritti' con cui si vuole focalizzare l'attenzione "sul problema sicurezza esistente nel Paese e sul crescente stato di precarietà e vulnerabilità delle persone socialmente più deboli quali donne, migranti, LGBT+, disabili, anziani, che vivono condizioni di grande marginalità sociale e sono esposte a continue violenze e discriminazioni a cui spesso non fa seguito una pubblica denuncia e a cui lo stesso welfare sembra impreparato a rispondere in maniera efficace".

Il programma

Il corteo partirà alle 16 da piazza Dante e si snoderà per le vie della città, fino ad arrivare in via Partenope sul lungomare. L’onda arcobaleno passerà da via Toledo, piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Via Cesario Console e Via Nazario Sauro. Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento del parco Edenlandia dove si svolgerà la festa di chiusura in serata. Il MediterraneanPride of Naples è organizzato dalle associazioni Lgbt + napoletane con la partecipazione del Comune di Napoli.

Il Mediterranean Pride of Naples

Quest'edizione del Mediterranean Pride of Naples è fortemente legata al Roma Pride, con cui la comunità Lgbt+ italiana ha rievocato il 25esimo anniversario del primo Pride italiano, svoltosi a Roma nel1994, e al 50esimo anniversario dei moti di Stonewall, "pietra angolare dell'identità culturale e politica della comunità Lgbt+". Madrine del Pride saranno tutte le attiviste e gli attivisti, ciascuno con la propria storia d'impegno e con il proprio percorso di militanza. Una scelta per sottolineare l'Unità della comunità LGBT+ in un momento "di manifesta ostilità all'avanzamento dei diritti civili, in Italia e nel mondo".