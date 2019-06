Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 20 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un campo di alte pressioni interessa tutto il SudOvest d'Italia, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, fatto salvo qualche cumulo sui monti, associato a sporadici temporali sull'Appennino calabrese. Qualche velatura in serata. Venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza, mare poco mosso. Zero termico nell'intorno di 4000 metri.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,6 µg/m³.