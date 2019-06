Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada ANAS 543 Asse Mediano, la EX SS 162 NC. A scontrarsi un autocarro e una vettura. Il traffico, al momento, è bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 25,600 ad Acerra in provincia di Napoli. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.