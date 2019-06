Nocera Inferiore, molestie su minore provocano rissa: 11 indagati

Undici persone sono state denunciate per una rissa avvenuta domenica 9 giugno nel centro di Nocera Inferiore (Salerno). Stando a quanto accertato, il litigio sarebbe scoppiato dopo che un 25enne, denunciato per violenza sessuale, ha molestato una minorenne approfittando della ressa all'interno della galleria che collega piazza del Corso a via Barbarulo. Gli amici della vittima hanno reagito scatenando una violenta rissa, che ha visto contrapposti due gruppi di giovani.

Le indagini

Dopo aver esaminato i filmati degli impianti di videosorveglianza in zona, i carabinieri hanno rintracciato e ascoltato numerosi testimoni, riuscendo quindi a individuare i partecipanti alla rissa, tra i quali due 17enni armati di mazze da baseball, entrambe sottoposte a sequestro. Due persone, inoltre, sono state denunciate per favoreggiamento personale in quanto, per via di legami di amicizia, hanno reso dichiarazioni false nel tentativo di coprire le responsabilità dei compagni.