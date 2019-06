Salerno, scoperti 120 falsi poveri: raffica di multe e denunce

Sono 120 i falsi poveri che avrebbero beneficiato di contributi assistenziali e sussidi vari, erogati dal Comune di Sarno e dall'Inps individuati dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno.

I controlli della guardia di finanza

In particolare sono state esaminate le posizioni di coloro che, in base alle autocertificazioni Isee sottoscritte, hanno attestato di essere in situazioni di difficoltà economica o di indigenza. Diverse sono state le tipologie di contributi esaminate dai militari della compagnia di Scafati, tutti elargiti su richiesta a cittadini che hanno dichiarato di possedere redditi inferiori alle soglie previste dalla legge e dai regolamenti regionali o, comunque, di trovarsi in condizioni economiche disagiate: si tratta del reddito d'inclusione, del contributo per ragazze madri, del canone di locazione agevolato, della riduzione o esonero dalla mensa scolastica, del tirocinio formativo. Nello specifico, le Fiamme gialle hanno confrontato i dati delle singole dichiarazioni Isee con gli elementi reddituali e patrimoniali acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo della guardia di finanza, facendo così emergere una serie di discordanze. Tra le posizioni risultate irregolari, ben 55 hanno riguardato soggetti che hanno indebitamente percepito il reddito di inclusione per un ammontare complessivo di 100 mila euro.

Denunce e sanzioni

Gli accertamenti hanno permesso di rilevare che in numerosi casi gli interessati avrebbero presentato dichiarazioni non veritiere, in ordine alle proprie condizioni economiche, omettendo di indicare redditi o patrimoni di cui avevano la disponibilità, al solo scopo di poter accedere alle agevolazioni previste. I controlli hanno preso in esame gli anni dal 2014 al 2018 ed hanno complessivamente riguardato 1772 posizioni, delle quali 120 sono risultate irregolari. Al termine delle attività di riscontro, sono stati redatti 116 verbali di constatazione trasmessi all'ente erogatore per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. In quattro casi, è scattata anche la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, per il reato di malversazione ai danni dello Stato, perché i responsabili hanno indebitamente percepito contributi oltre la soglia di 3.999,96 euro fissata dal codice penale.