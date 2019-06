Prima ha picchiato la compagna, poi ha provato a lanciare la figlia di quattro mesi dal balcone del terzo piano. Arrestato un uomo di 35 anni a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo, un richiedente asilo politico originario del Darfour ma residente a Ceraso, ha aggredito la sua fidanzata causandole ferite guaribili in trenta giorni. L'intervento dei carabinieri, guidati dal capitano Mennato Malgieri, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari, insieme ai vigli del fuoco, sono riusciti a entrare in casa e a bloccare il 35enne, il quale è stato arrestato in flagranza di reato e portato nella casa circondariale di Vallo della Lucania.