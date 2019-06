Commerciante morto a Napoli, sindaco: “Lutto cittadino per i funerali”

In occasione dei funerali, che si terranno domani, del commerciante Rosario Padolino, deceduto lo scorso 8 giugno dopo essere stato colpito da alcuni grossi frammenti di cornicione staccatisi da un palazzo in via Duomo (FOTO), il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari. Le esequie, come annunciato dalla figlia del 66enne con un post su Facebook, si terranno presso la Cattedrale Duomo alle 18.30. Per l’intera giornata, le bandiere sugli edifici comunali di Palazzo San Giacomo e del Consiglio Comunale saranno a mezz’asta.

L’autopsia

Oggi pomeriggio verrà effettuato l'esame autoptico sulla salma del commerciante. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio e crollo colposi tre persone, due amministratori e un ex amministratore dei palazzi che si trovano ai civici interessati dal crollo, il 228 e il 236.