Napoli, abusi su due studentesse: docente di un liceo ai domiciliari

Un docente di un liceo di Napoli è stato posto ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minorenne, la fattispecie di reato che il codice penale riserva a quelle condotte in cui, pur non essendoci una costrizione materiale, si ritiene nullo, per via dell'età e del ruolo esercitato dal maggiorenne, l'eventuale consenso prestato dalla vittima. Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle due vittime minorenni. Poi le dichiarazioni della ragazza hanno trovato riscontro nelle mail e nelle chat che aveva scambiato con il suo insegnante. A eseguire l'ordinanza di custodia emessa dal Gip su richiesta della procura della Repubblica di Napoli sono stati i carabinieri.

L'uomo non insegna più nel liceo

L'indagato, sposato e con figli, attualmente non insegna più nel liceo, in seguito a un trasferimento. Secondo l'accusa, le due minorenni avevano, all'epoca dei fatti, meno di 16 anni. L'attività investigativa è cominciata dopo la denuncia presentata da una delle due ragazzine. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro negli approfondimenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, effettuati analizzando i dispositivi telefonici e informatici della ragazza, posta elettronica e chat. Scambi di messaggi dal tenore inequivocabile, che per gli inquirenti confermerebbero gli atti sessuali avvenuti.