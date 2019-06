Meteo a Napoli: le previsioni di oggi mercoledì 12 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nuova intensificazione del caldo per via dell'irrobustimento del promontorio nordafricano, ci attende una giornata stabile e soleggiata. Temperature in aumento con punte di 37-39°C nelle zone di pianure. Afa in moderato aumento sui settori di costa. Venti deboli, variabili a Sud. Mari quasi calmi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14.3 µg/m³.