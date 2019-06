Napoli, cadono calcinacci: trauma cranico per una 22enne

Una giovane immigrata nigeriana di 22 anni è rimasta ferita dalla caduta di calcinacci nel centro storico di Napoli. La donna, che abita in vico Mattonelle, una traversa di via San Giovanni a Carbonara, è stata colpita alla testa dalle pietre poco prima delle 22.30 di ieri, lunedì 10 giugno. La giovane è stata trasportata in ospedale con un trauma cranico. Sul posto sono interventi i carabinieri e la polizia municipale. Vico Mattonelle è stato chiuso al traffico. Sabato 8 giugno un commerciante di abbigliamento di 66 anni, Rosario Padolino, è morto dopo essere stato colpito da frammenti di un cornicione, crollati dal quinto piano di un palazzo in via Duomo. Napoli, cade un pezzo di cornicione da un palazzo: morto commerciante