Operaio muore travolto da trattore a Summonte

Un operaio di 47 anni ha perso la vita mentre a bordo di un trattore stava lavorando in un castagneto di Summonte, in provincia di Avellino. Secondo quanto raccontato dal nipote della vittima, che si trovava sul posto, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito in una scarpata. L'operaio, di Mugnano del Cardinale (Avellino), è stato sbalzato fuori e travolto dal trattore. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in ospedale ad Avellino, dove nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, è deceduto per le gravi ferite riportate. Lascia la moglie e due figli. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo.