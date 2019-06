Napoli, strumento musicale rubato: polizia lo ritrova e denuncia ladro

Rubato domenica scorsa, un prezioso strumento musicale di notevole valore economico e affettivo è stato recuperato a Napoli dai poliziotti del Commissariato San Ferdinando. Il furto è stato compiuto all’interno di un rinomato locale, dove si era svolto il concerto di una compagnia professionista di tango argentino. Dopo un'accurata attività di indagine, giovedì scorso gli agenti sono riusciti a recuperare lo strumento musicale, che era stato nascosto all'interno di uno stabile in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, e hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un 44enne per furto. Il proprietario, che quando ha sporto denuncia è apparso provato per la scomparsa dello strumento, tramandato di generazione in generazione nella sua famiglia, è stato contattato per la restituzione durante una tournée in Russia.