Napoli, fiamme su un bus di linea: spente da agenti della Municipale

Grazie ad alcuni agenti della polizia municipale di Napoli sono state spente le fiamme divampate a bordo di un autobus. E' successo in via Don Bosco: durante il servizio, gli uomini della Unità operativa rimozioni auto hanno notato che dal vano motore di un autobus della Ctp, che procedeva davanti al loro veicolo, uscivano fiamme e fumo. Gli agenti - azionando i segnali luminosi e sonori - hanno fatto in modo che l'autista fermasse il mezzo. Gli operatori hanno bloccato il transito agli altri veicoli e, mentre due hanno cominciato con gli estintori in dotazione a spegnere le fiamme, gli altri due hanno provveduto a far evacuare i viaggiatori. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati tramite la Centrale operativa della Polizia Municipale.