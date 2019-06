Napoli, droga: sequestrati oltre 300 chili di hashish

Tre arresti e oltre 300 chili di hashish sono stati sequestrati a Melito di Napoli dai carabinieri della Compagnia di Maricianise.

Il blitz dei militari

I militari dell'Arma, nell'ambito di un servizio finalizzato a contrastare e reprimere fenomeni legati allo spaccio, al termine di una prolungata attività di osservazione, hanno deciso di fare irruzione in un garage di proprietà di uno degli arrestati, ubicato a Melito di Napoli in via Eucalipti, dove due persone avevano appena scaricato alcuni cartoni che contenevano droga. La perquisizione domiciliare e personale ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 3000 panetti di hashish per un peso complessivo di 300 chilogrammi circa. Lo stupefacente sequestrato, se immesso in commercio, avrebbe fruttato 700.000 euro circa.