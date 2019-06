Napoli, 35enne si allontana da casa: ritrovato in stato confusionale

È stato il padre, 58 anni, a denunciare la scomparsa del 35enne che si era allontanato da casa a bordo di una Fiat Punto. L'uomo, molto preoccupato per la scomparsa del figlio, ha allertato gli agenti di polizia Stradale di Nola che hanno avviato le indagini e rintracciato il 35enne. L'uomo è stato trovato a bordo del veicolo, rintracciato nel comune di Cellole, in provincia di Caserta, in evidente stato confusionale dovuto alla mancanza di aria all'interno dell'abitacolo, divenuto rovente per la prolungata esposizione al sole. Il 35enne è stato estratto dall'auto e accompagnato all'ospedale per le cure del caso.