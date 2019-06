Portici, viola il divieto di dimora e minaccia la ex: arrestato 28enne

Non si rassegnava alla fine della relazione con la ex moglie e così, violando il divieto di dimora, ieri si è presentato sotto casa della donna per minacciarla ma è stato arrestato. Protagonista della storia, un 28enne di Napoli, residente in provincia di Latina, che dovrà ora difendersi dall'accusa di atti persecutori. L'uomo era stato arrestato in flagranza per stalking nel dicembre 2018 e nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. In seguito alla violazione della misura, per lui è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Napoli. Ieri il 28enne si è recato presso l'abitazione della ex a Portici, nel Napoletano, e ha suonato con insistenza al citofono per minacciarla. All'arrivo dei carabinieri, chiamati dalla vittima, ha provato a nascondersi dietro un'auto parcheggiata nei pressi del condominio ma è stato arrestato e condotto in carcere.