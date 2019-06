Molesta donna al Tribunale di Napoli: 33enne ai domiciliari

Un 33enne residente a Ponticelli (Napoli) è stato bloccato dai carabinieri per aver molestato una donna in un corridoio del Tribunale di Napoli. A fermare l'uomo sono stati i militari in servizio nel Palazzo di Giustizia. Il 33enne, trasferito in caserma, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.