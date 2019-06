Sequestrate due discariche abusive a Boscoreale: cinque denunce

La guardia di finanza a Boscoreale (Napoli) ha scoperto e sequestrato due discariche di rifiuti speciali, in alcuni casi pericolosi, totalmente abusive e ricavate in un'area di circa 20.000 metri quadrati. Cinque persone sono state denunciate alla Procura di Torre Annunziata.

I rifiuti

I finanzieri hanno appurato che i rifiuti illecitamente sotterrati avevano determinato un innaturale rigonfiamento del terreno di circa due metri. Le discariche abusive, disposte dopo un disboscamento, contenevano secondo i militari materiali derivanti da costruzioni e demolizioni, ferro e altri imballaggi, in parte anche dati alle fiamme.

I capannoni con i fitosanitari

All'interno dell'area adiacente, inoltre, la Guardia di Finanza ha riscontrato la presenza di sette capannoni, costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni e privi dei prescritti requisiti di sicurezza. All'interno di due di questi sono state scoperte oltre 380.000 confezioni di fitosanitari contraffatti (in prevalenza pesticidi, antiparassitari e fungicidi), recanti informazioni mendaci sulla loro qualità e origine. I contenitori recavano circa 200.000 etichette falsificate, a loro volta recuperate dai finanzieri, che permettevano di spacciare le confezioni come prodotti originali di diverse case produttrici italiane ed estere, anche se in realtà erano state prodotte in Cina e in Thailandia.