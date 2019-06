Napoli, truffe sul carburante: sequestrati 4 mila litri di gasolio

Un distributore di carburante, una colonnina erogatrice, una cisterna interrata e circa 4mila litri di gasolio per autotrazione sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza del Comando provinciale di Napoli durante due distinte attività di controllo contro gli illeciti nel settore dei prodotti energetici sottoposti ad accisa.

I controlli e le truffe

A Nola, in provincia di Napoli, i finanzieri hanno riscontrato un'alterazione alla colonnina contometrica di un distributore stradale che faceva girare a vuoto il totalizzatore del prezzo sin dal momento in cui la pistola erogatrice veniva estratta, facendo pagare, all'ignaro cliente, aria al prezzo del carburante. La seconda operazione dei militari è stata condotta sul territorio di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove le Fiamme Gialle della Compagnia di Portici, hanno scoperto che un distributore di carburante stradale erogava gasolio in quantità inferiore rispetto a quanto richiesto dal cliente. Per i due responsabili è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica.