Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 4 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione in aumento determina una giornata soleggiata in prevalenza. Da segnalare la consueta attività convettiva a ciclo diurno che sui rilievi darà luogo a qualche occasionale rovescio. Temperature in aumento, specie sulle Tirreniche dove si potranno raggiungere picchi di 23-25°C. Venti in prevalenza a regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi localmente.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.