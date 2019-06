Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 3 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione avanza; tuttavia permane ancora una modesta instabilità pomeridiana anche in avvio della nuova settimana. Possibilità dunque per quache acquazzone o breve temporale sui monti al pomeriggio in locale estensione alle coste tirreniche. Temperatrue in aumento. Venti in prevalenza da Nord, deboli con locali rinforzi. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.