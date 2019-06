Meteo a Napoli: le previsioni di oggi domenica 2 giugno

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Poche variazioni nello scenario barico a scala mediterranea: seppur in graduale attenuazione, persiste infatti l'azione di una blanda circolazione depressionaria in quota tra i Balcani e il Sud Italia, ancora alla base di condizioni d'instabilità pomeridiana - sotto forma di acquazzoni e locali temporali - nelle aree interne a ridosso dei rilievi e di nuvolosità più consistente e diffusa lungo i versanti tirrenici. Temperature in moderato rialzo nei valori massimi. Venti deboli in rotazione dai quadranti occidentali. Mari da mossi a poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.